La trattativa tra Maignan e il Milan per il rinnovo si avvicina alla fase finale, con l’accordo principale ormai definito. Tuttavia, rimangono alcuni dettagli da concordare, in particolare riguardo alle cifre accessorie. La volontà del portiere francese di rimanere in rossonero si scontra con le richieste degli agenti, mentre il club cerca di trovare un’intesa soddisfacente per entrambe le parti.

Maignan Juve, Allegri convince il francese a restare con un ingaggio da top player, ma gli agenti frenano sulle cifre accessorie. Il Milan è tornato prepotentemente in lotta per lo Scudetto e Massimiliano Allegri ha giocato un ruolo decisivo in questa rinascita, ergendosi a primo sponsor per la conferma di un pilastro assoluto della rosa. Il tecnico livornese ha saputo parare il desiderio di Mike Maignan di mettersi alla prova altrove, respingendo con forza i tentativi della concorrenza straniera. Il portiere francese è ormai descritto come "più dentro al Milan che mai", un capitano vero che si schiera in prima linea a difesa del gruppo.

© Juventusnews24.com - Maignan Juve, pista sempre più fredda. Il portiere francese vicinissimo all’accordo con il Milan sul rinnovo. C’è un piccolo ostacolo: i dettagli

