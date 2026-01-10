Maggio musicale | under 30 entusiasti alla prova generale della Tosca Standing ovation dei ragazzi

Durante la prova generale della Tosca al Maggio Musicale Fiorentino, giovani under 30 hanno assistito con entusiasmo, regalando una standing ovation. La rappresentazione, prevista per domani, domenica 11 gennaio alle 17, ha mostrato l’attenzione e l’interesse dei giovani verso l’opera di Puccini. Un momento di condivisione e apprezzamento che anticipa il debutto ufficiale di uno dei capolavori più noti del compositore italiano.

Applausi fino all'entusiasmo collettivo, nella Sala Grande del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino durante la prova generale aperta ai giovani della Tosca, capolavoro di Giacomo Puccini che debutta domani, domenica 11 gennaio, alle ore 17

