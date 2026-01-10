Maduro in catene l’impero in aula

L’ingresso di Nicolás Maduro in un’aula federale di Manhattan con i piedi incatenati rappresenta un episodio di grande rilievo nelle dinamiche geopolitiche dell’America. Questa immagine simbolica evidenzia i cambiamenti nelle relazioni tra il Venezuela e la comunità internazionale, sollevando questioni sulla giustizia, la sovranità e il ruolo delle istituzioni globali nel gestire le crisi politiche. Un momento che invita a riflettere sulle tensioni e le evoluzioni dell’area.

L'immagine di Nicolás Maduro che entra in un'aula federale di Manhattan con i piedi incatenati, segna un punto di non ritorno nella storia delle relazioni interamericane. Non è solo un presidente straniero sotto processo: è uno Stato sovrano trascinato dentro il sistema giudiziario statunitense dopo un'operazione militare condotta senza dichiarazione di guerra, senza mandato internazionale e senza mediazioni diplomatiche. La dichiarazione di non colpevolezza di Maduro e della moglie Cilia Flores non è dunque un atto difensivo ordinario, ma l'avvio di una battaglia che è al tempo stesso giudiziaria, politica e simbolica.

Venezuela, Maduro in catene: "Sono io il presidente, mi hanno rapito" - "Sono il presidente del Venezuela, sono stato catturato nella mia casa a Caracas". teleborsa.it

Giulio Cavalli. . "Quella fotografia in cui Maduro viene trascinato in catene come uno schiavo dell'ottocento è un monito per tutti noi. Non per Maduro, perchè lui ormai è andato, se non ti pieghi alla legge del padrone finisci anche tu così". Luca Telese, interven - facebook.com facebook

Maduro in tribunale a New York con i piedi incatenati: “Sono io il presidente, sono prigioniero di guerra e sono innocente”. Il leader venezuelano in aula con la moglie. La prossima udienza il 17 marzo. #ANSA x.com

