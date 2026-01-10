Madonna torna a Sanremo 2026? Spunta l’ipotesi dopo la cover de La Bambola di Patty Pravo
Si ipotizza un possibile ritorno di Madonna a Sanremo 2026, dopo che ha eseguito una cover di La Bambola di Patty Pravo. Questa voce sta suscitando interesse tra gli addetti ai lavori, alimentando discussioni sulla sua partecipazione all'edizione del festival. Restano comunque conferme ufficiali da parte degli organizzatori, mentre l’eventuale presenza della cantante statunitense rappresenterebbe un ritorno significativo nel contesto della manifestazione.
Una suggestione che sta circolando con sempre maggiore insistenza negli ambienti televisivi e musicali italiani: Madonna potrebbe tornare all’Ariston per Sanremo 2026. Il punto di partenza di questa ipotesi è la cover di La Bambola, il brano di Patty Pravo che la Regina del Pop ha inciso per uno spot pubblicitario di Dolce & Gabbana. Secondo quanto appreso dall’ Adnkronos, si tratterebbe di un’opzione concreta sul tavolo del direttore artistico del Festival, Carlo Conti, che starebbe attivamente valutando la possibilità di questa presenza straordinaria. Tuttavia, la realizzazione dell’evento richiederebbe ancora diversi passaggi fondamentali prima di poter diventare realtà. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it
