Si diffonde tra i social una voce secondo cui Madonna potrebbe esibirsi a Sanremo 2026. Non si tratta ancora di conferme ufficiali, ma l’indiscrezione sta suscitando grande interesse tra appassionati e addetti ai lavori. La possibilità di vedere la popstar sul palco dell’Ariston alimenta discussioni e attese, rendendo questa notizia uno dei temi più commentati in vista della prossima edizione del festival.

Sanremo 2026 non è ancora iniziato, ma l’hype è già alle stelle. Nelle ultime ore sta girando un’indiscrezione che ha letteralmente acceso i social: Carlo Conti starebbe valutando l’idea di portare Madonna sul palco dell’Ariston. Sì, proprio lei. Lady Ciccone. Icona pop globale, milioni di dischi venduti, zero bisogno di presentazioni. A lanciare la voce è stata Adnkronos e, da lì, è partito il tam tam che ha fatto sognare fan, addetti ai lavori e chiunque abbia anche solo vagamente una playlist anni ’90 nel cuore. Scoppia il rumor di Madonna a Sanremo 2026 dopo la cover La Bambola di Patty Pravo incisa dalla pop star. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Madonna a Sanremo 2026? Il rumor che sta facendo impazzire l’Ariston (e tutto il pop universe italiano e non)

Leggi anche: GTA VI sarà “woke”? Il rumor sulle parate Pride e perché sta facendo impazzire mezzo internet

Leggi anche: Sanremo 2026, Samira Lui pronta per l’Ariston: i rumor si fanno insistenti

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Madonna ospite a Sanremo 2026: il retroscena bomba dopo il caso “La Bambola” e il doppio ostacolo; Madonna ospite a Sanremo 2026? L’ipotesi dopo la cover de La Bambola di Patty Pravo; Madonna ha pubblicato la cover della canzone La Bambola di Patty Pravo; Madonna super ospite a Sanremo? Dopo la cover di Patty Pravo l'indiscrezione dettagliata.

Carlo Conti punta Madonna a Sanremo: trattativa top secret con Dolce e Gabbana scuote lo show - Conti punta a un superospite internazionaleCarlo Conti valuta l’ipotesi di portare Madonna come superospite al Festival di Sanremo 2026, rilanciando i ... assodigitale.it

Madonna a Sanremo 2026? Carlo Conti tenta il colpaccio/ “L’accordo dovrebbe coinvolgere Dolce e Gabbana” - Carlo Conti tenta il colpaccio: il direttore artistico del Festival di Sanremo 2026 sogna di portare all'Ariston Madonna. ilsussidiario.net