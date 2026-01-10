M5S | Taranto merita voli di linea non una scuola di volo

Recentemente, il Consigliere Regionale Borraccino ha proposto di destinare l’aeroporto di Grottaglie come sede della futura Scuola di volo di ITA Airways. La proposta ha suscitato discussioni tra i cittadini e le istituzioni locali, evidenziando l’importanza di garantire a Taranto voli di linea effettivi e sostenibili, piuttosto che investimenti in strutture che non rispondono alle reali esigenze del territorio.

Tarantini Time Quotidiano È di poche ore fa la proposta avanzata dal Consigliere Regionale M. Borraccino di candidare l'aeroporto "Marcello Arlotta" di Grottaglie come possibile sede della futura Scuola di volo di ITA Airways. Un'idea che, tuttavia, non convince il M5S Taranto per molteplici ragioni. Una possibile Scuola di Volo, progetto per il quale non si conoscono tempi e modalità, non avrebbe le stesse importanti ricadute sul piano economico, occupazionale e sociale rispetto a quanto il M5S Taranto auspica per il territorio jonico, battendosi da anni. La richiesta per l'intera Provincia di Taranto non può che essere una ed una sola: aprire l'Arlotta ai voli di linea per garantire la continuità territoriale, ottenibile solo attivando voli civili verso i principali scali nazionali ed europei.

