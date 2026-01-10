Lupi su Morello e Chianti Serie di avvistamenti dopo le ultime nevicate

Nella notte tra il 7 e l’8 gennaio, i boschi di Monte Morello sono stati teatro di diversi avvistamenti di lupi, dopo le recenti nevicate. Su Morello e nel Chianti sono stati segnalati ululati e tracce, segnali di una presenza animale che si fa nuovamente notare. Questi avvistamenti testimoniano il ritorno di questa specie nel territorio, suscitando interesse e attenzione tra residenti e esperti di fauna selvatica.

Nella notte tra il 7 e l'8 gennaio il silenzio dei boschi di Monte Morello è stato rotto da un inquietante concerto di ululati. Erano circa le quattro del mattino quando alcuni residenti di Ceppeto, località del comune di Sesto Fiorentino, sono stati svegliati di soprassalto da un branco di lupi molto vicino alle abitazioni. "Al mattino, sulla neve erano ben visibili le orme – raccontano gli abitanti –. Saranno stati almeno sei o sette. La cosa che ci ha inquietato è che non ce n'erano mai stati così tanti. È capitato di vederli, sì, anche di giorno, ma non in questo numero". La preoccupazione è palpabile: "In queste condizioni è assurdo continuare con la raccolta porta a porta.

