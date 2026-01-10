L' Unitas Sciacca prova a ripartire sfida in casa contro il Bagheria
L’Unitas Sciacca torna in campo questa settimana per la diciassettesima giornata di Eccellenza, affrontando in casa il Bagheria. La squadra cerca una risposta positiva dopo le recenti difficoltà e vuole consolidare la propria posizione in campionato. L’incontro rappresenta un’occasione importante per continuare il percorso di crescita e offrire un buon risultato davanti ai propri tifosi.
Si disputa questo weekend la diciassettesima giornata del campionato di Eccellenza e l'Unitas Sciacca torna davanti al proprio pubblico per un importante impegno casalingo. Domani alle 15, allo stadio "Gurrera", i neroverdi affronteranno il Bagheria 90011, formazione che in classifica segue i.
L’Unitas Sciacca Calcio ingaggia il centrocampista Orofino Il centrocampista Cristian Orofino, classe 2007, palermitano, è un nuovo rinforzo dell’Unitas Sciacca e già a disposizione del mister Totò Brucculeri. Orofino si è aggregato al gruppo la scorsa settiman - facebook.com facebook
