L' Uncem Abruzzo invia un' ordinanza-tipo ai sindaci dopo la tragedia di Crans-Montana | Le fiamme libere vanno vietate
Dopo la tragedia di Crans-Montana, l’Uncem Abruzzo invita i sindaci a rafforzare le misure di sicurezza. Attraverso un’ordinanza-tipo, si chiede di vietare le fiamme libere e i giochi pirotecnici all’interno dei locali pubblici. L’obiettivo è prevenire incidenti e garantire maggior tutela alla comunità, adottando norme chiare e condivise a livello locale, sulla base delle indicazioni nazionali dell’Uncem.
Vietare le fiamme libere e ogni sorta di gioco pirotecnico all’interno dei locali. È quello che, con una ordinanza-tipo già pronta e già inviata ai sindaci su iniziativa dell'Uncem nazionale, la sezione locale dell'Unione comuni montani Abruzzo chiede agli amministratori locali di fare. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
