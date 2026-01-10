L' Uncem Abruzzo invia un' ordinanza-tipo ai sindaci dopo la tragedia di Crans-Montana | Le fiamme libere vanno vietate

Dopo la tragedia di Crans-Montana, l’Uncem Abruzzo invita i sindaci a rafforzare le misure di sicurezza. Attraverso un’ordinanza-tipo, si chiede di vietare le fiamme libere e i giochi pirotecnici all’interno dei locali pubblici. L’obiettivo è prevenire incidenti e garantire maggior tutela alla comunità, adottando norme chiare e condivise a livello locale, sulla base delle indicazioni nazionali dell’Uncem.

