L' Udinese non riesce a essere continua col Pisa finisce 2 a 2

L'Udinese non riesce a mantenere una prestazione costante e, nella sfida contro il Pisa, termina con un pareggio 2-2. Nonostante alcune occasioni nel finale per ottenere i tre punti, la squadra non è riuscita a concretizzare, dimostrando ancora una volta difficoltà a trovare continuità nel rendimento.

L’Udinese non riesce a trovare continuità e anche contro l'ultima in classifica fatica per mettere da parte un punto, anche se sul finale di gara avrebbe potuto conquistare la posta piena. Segna prima il Pisa con Tramoni al 13', la riprende Kabasele sei minuti più tardi e al 40' Davis (rigore per. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

