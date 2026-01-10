Luciano Di Pietra morto investito in via Rossini | Lesioni devastanti

Nella notte, Luciano Di Pietra, 75 anni, è stato tragicamente investito in via Rossini a Viterbo, perdendo la vita insieme al suo cane. L'esame esterno ha evidenziato lesioni devastanti. L’incidente ha suscitato attenzione sulla sicurezza stradale nella zona, mentre le autorità proseguono le indagini per chiarire le dinamiche dell’accaduto.

"Lesioni devastanti". È quanto emerso dall'esame esterno visivo sul corpo di Luciano Di Pietra, il 75enne investito e ucciso insieme al suo cane in via Gioacchino Rossini a Viterbo. Effettuato in luogo dell'autopsia, anche su richiesta della famiglia della vittima, si è svolto nel pomeriggio di. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Leggi anche: Luciano Di Pietra morto investito in via Rossini: "Tragedia annunciata, servono dossi contro l'alta velocità" | FOTO

Leggi anche: Passeggia col cane e viene investito sulle strisce: travolto e ucciso Luciano Di Pietra, morto anche l’animale

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Luciano Di Pietra morto investito sotto casa dopo la passeggiata con il cane, l'auto si è fermata dopo 80 metri | FOTO; Passeggia col cane e viene investito sulle strisce: travolto e ucciso Luciano Di Pietra, morto anche l'animale; Luciano Di Pietra morto investito in via Rossini: Tragedia annunciata, servono dossi contro l'alta velocità | FOTO; Tragedia in via Rossini: Luciano Di Pietra e il suo cane investiti e uccisi da un’auto.

Passeggia col cane e viene investito sulle strisce: travolto e ucciso Luciano Di Pietra, morto anche l’animale - Si chiamava Luciano Di Pietra l’uomo investito mentre era a spasso con il cane per la passeggiata serale. fanpage.it