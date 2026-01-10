Lucca Juve spunta un nuovo retroscena | il procuratore del giocatore ha fatto questa mossa I dettagli

Recentemente, sono emerse nuove informazioni su Lucca Juve e le trattative in corso. Il procuratore Riso ha proposto il giocatore ai bianconeri, aprendo uno scenario che potrebbe influenzare le strategie future della Juventus. Restano da valutare le mosse di De Laurentiis riguardo all’attaccante, mentre le trattative continuano a svilupparsi. Ecco i dettagli più recenti su questa possibile operazione di mercato.

Lucca Juve, il procuratore Riso ha offerto il giocatore ai bianconeri. Si attendono le mosse di ADL sull’attaccante. Le ultime. Il mercato del Napoli sta entrando in una fase caldissima, e al centro dei riflettori c’è Lorenzo Lucca. Nonostante l’attaccante classe 2000 sembri destinato a una permanenza formale in azzurro, le ultime indiscrezioni suggeriscono un futuro tutto da scrivere. Secondo l’esperto di mercato Alfredo Pedullà, il club partenopeo è pronto a esercitare l’obbligo di riscatto per il cartellino del giocatore, ma questo non mette fine alle voci di un addio immediato. Anzi, apre le porte a una clamorosa suggestione: Lucca. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

