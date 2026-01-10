luca zidane scatena una rissa alla fine di algeria nigeria

Al termine della partita tra Algeria e Nigeria, valida per i quarti di finale della Coppa d’Africa, si è verificato un episodio di tensione tra i giocatori. Dopo il fischio finale, alcuni calciatori algerini, tra cui Luca Zidane, sono stati coinvolti in una rissa con Raphael Onyedika della Nigeria. La partita si è conclusa con la vittoria dei nigeriani per 2-0.

L’Algeria ha perso 2-0 i quarti di finale di Coppa d’Africa contro la Nigeria. Al fischio finale del match, gli algerini, tra cui Luca Zidane (figlio di Zinedine ), sono stati protagonisti di una rissa con il calciatore nigeriano Raphael Onyedika. Per la Nigeria, gol e assist di Victor Osimhen, che ora dovrà affrontare il Marocco in semifinale. L’Algeria, allenata da Petkovic, aveva finora subito un solo gol in Coppa d’Africa, nel match contro la Guinea Equatoriale nella fase a gironi. La rissa dopo Algeria-Nigeria con protagonista Luca Zidane. Rmc Sport riporta quanto accaduto alla fine del match, che ha coinvolto non solo chi era in campo, ma anche i tifosi algerini, che volevano invadere il campo: Al fischio finale, Zidane era tra i giocatori più infastiditi e se l’è presa con Raphael Onyedika, che ha risposto spingendolo via. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Uscita a vuoto del figlio di Zidane La #Nigeria sfiora il gol al 29’ sugli sviluppi di calcio di punizione: Luca #Zidane esce male e #Bensebaini salva sulla linea. @fraletizia x.com

Non ha certo la notorietà del padre, ma in Algeria è già una star dei tifosi: Luca Zidane, figlio di Zinedine, sta facendo sognare le 'Volpi del deserto' in Coppa d'Africa. #ANSA - facebook.com facebook