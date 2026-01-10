Luca De Aliprandini | Faticato con la visibilità ma ho il fuoco dentro Le Olimpiadi si avvicinano

Luca De Aliprandini, atleta di sci alpino, ha concluso al 17º posto nel gigante di Adelboden, una tappa della Coppa del Mondo. Nonostante le difficoltà di visibilità durante la gara, mantiene alta la motivazione in vista delle prossime Olimpiadi. La sua determinazione e il fuoco dentro continuano a guidarlo nel percorso di preparazione verso le sfide più importanti della stagione.

Luca De Aliprandini ha chiuso al diciassettesimo posto nel gigante di Adelboden, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino andata in scena sull’iconica pista svizzera. In uno dei grandi templi della disciplina, l’azzurro è riuscito a recuperare sette posizioni e ha tagliato il traguardo con un ritardo di 2.79 dallo svizzero Marco Odermatt. Si tratta comunque del miglior risultato stagionale per il 35enne, quando mancano quattro settimane alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. L’azzurro ha analizzato la propria prestazione ai microfoni della Rai, soffermandosi sull’approccio intrapreso nelle battute iniziali ed evidenziando la sbavatura che gli ha impedito di conseguire un risultato decisamente più soddisfacente: “ Mi sono sentito molto bene nei primi due settori, a metà ho fatto fatica con la visibilità, non mi sono più fidato ad attaccare e sono passato in una posizione passiva. 🔗 Leggi su Oasport.it

