Lozano da stella a scarto in un anno | il carattere gli è costato il posto a San Diego As

Chucky Lozano, ex stella del Napoli, ha vissuto un calo di rendimento e problemi disciplinari a San Diego, che hanno portato il suo allenatore a escluderlo dalla squadra da ottobre dello scorso anno. La sua esperienza evidenzia come comportamenti e atteggiamenti possano influire sulla carriera di un calciatore, anche in un contesto professionale di alto livello.

Da ottobre dello scorso anno, Chucky Lozano ha avuto problemi di indisciplina a San Diego, tanto che il suo allenatore lo ha tolto dalla formazione. Anche se Mikey Varas gli ha permesso di tornare dopo che il messicano si è scusato pubblicamente, ora vive un momento cruciale della sua carriera, passando dall’essere la stella e promessa del giovane club al essere scartato senza spiegazioni in meno di un anno. L’arrivo nel team Mls è avvenuto il 31 gennaio 2025, con un contratto che però non è stato rispettato fino al 31 dicembre 2028. Riporta il quotidiano spagnolo As. Lozano ora è uno scarto. “ Abbiamo apprezzato i contributi di Hirving l’anno scorso, ma con l’avanzare della stagione, per lo stile di gioco e l’atmosfera, abbiamo pensato che fosse meglio avere un’altra opzione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

