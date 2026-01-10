L’orgoglio del sindaco Veggian | Servizi cultura e tanto verde

Il sindaco Veggian sottolinea con orgoglio come Carate sia una città ricca di servizi, cultura e spazi verdi. Un luogo che si distingue per la sua vitalità e le molteplici caratteristiche che la rendono unica. Descrivere questa comunità in poche parole è difficile, ma la sua identità si riflette nella cura del territorio e nell’attenzione alle esigenze dei cittadini. Un esempio di equilibrio tra sviluppo e qualità della vita.

Una città ricca, vitale, con tante caratteristiche che la rendono speciale. Difficile descrivere Carate in due parole. Abbiamo chiesto al sindaco Luca Veggian di provare a farlo per noi. Sindaco, come descriverebbe oggi Carate Brianza? "È un vero fiore all'occhiello della Brianza: un paese bello, accogliente, capace di offrire un ottimo compromesso tra un ambiente molto verde e servizi moderni alla cittadinanza". Qui è ancora forte il legame con le tradizioni. "Il radicamento alle nostre tradizioni è altissimo. Ogni anno organizziamo eventi che ormai fanno parte della nostra identità, come il presepe vivente di Agliate.

#Cagliari celebra le atlete dell' #AlfieriPallavolo, orgoglio e valori per la città. A #PalazzoBacaredda il sindaco @massimozedda premia la squadra di #Volley per l'impegno e la promozione dei valori dello #Sport. x.com

#NUORO – Orgoglio cittadino per lo storico traguardo dell’HAC Nuoro: il sindaco Emiliano Fenu e l’assessora Natascia Demurtas celebrano la qualificazione come un esempio di eccellenza e sacrificio pertutta la comunità Tre giorni - Non fermarti al titolo - clic - facebook.com facebook

