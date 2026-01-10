Lorenzo Musetti in finale a Hong Kong | Rublev alzava sempre il livello fortunato per avere due partite

Lorenzo Musetti ha conquistato la finale del torneo ATP 250 di Hong Kong, battendo in rimonta Andrey Rublev. Con questa vittoria, il tennista italiano si è qualificato come nuovo numero 5 del mondo. La partita ha evidenziato la crescita tecnica di Musetti, che ha saputo adattarsi alle sfide di un avversario sempre in crescita. La finale rappresenta un importante passo avanti nel percorso professionale del giovane sportivo.

Lorenzo Musetti ha sconfitto il russo Andrey Rublev in rimonta e si è così qualificato alla finale del torneo ATP 250 di Hong Kong, diventando il nuovo numero 5 del mondo. L’azzurro si è imposto con il punteggio di 6-7(3), 7-5, 6-4 e domenica 11 gennaio (ore 08.30) scenderà sul cemento della località cinese per cercare di alzare al cielo il trofeo. Lorenzo Musetti ha espresso tutta la propria soddisfazione al termine dell’incontro: “ È stata una grande partita. Non avevo mai giocato così ad Hong Kong. Grazie a tutti gli spettatori, è stata una partita davvero lunga, di livello incredibile. Ogni volta lui alzava il suo livello e io dovevo sempre rispondere. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Lorenzo Musetti in finale a Hong Kong: “Rublev alzava sempre il livello, fortunato per avere due partite” Leggi anche: TRA I GRANDISSIMI! Lorenzo Musetti vince la maratona con Rublev, è in finale a Hong Kong e top5 al mondo! Leggi anche: Musetti in finale a Hong Kong e nella top 5 Atp, Rublev ko in tre set Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. L'Italia conquista la sua prima finale del 2026 nel tennis; Quando gioca Lorenzo Musetti contro Andrey Rublev in semifinale all'Atp 250 di Hong Kong? Programma, data, orario, precedenti e dove vederla in tv; Musetti–Sonego, volata diretta verso il titolo: prima finale del 2026 a Hong Kong senza giocare; Musetti e Sonego direttamente in finale in doppio a Hong Kong. Lorenzo Musetti formato top 5: steso Rublev in rimonta, è in finale ad Hong Kong - Il carrarino batte il russo in tre set volando in finale ad Hong Kong e da lunedì sarà il nuovo numero cinque del mondo ... sportal.it

Atp Hong Kong, Musetti straordinario: batte Rublev, vola in finale e diventa numero 5 del mondo - L'azzurro vince in rimonta e raggiunge un doppio obiettivo: sfiderà uno tra Giron e Bublik per il titolo ed entra ufficialmente nella top 5 del ranking mondiale ... corrieredellosport.it

Musetti storico: batte Rublev in rimonta, vola in finale ad Hong Kong e diventa il numero 5 al mondo! - Un super Lorenzo Musetti prosegue al meglio il suo inizio del 2026 con una vittoria in rimonta contro Andrej Rublev che gli vale l'accesso in finale nell'Atp 250 di Hong Kong. tuttosport.com

Lorenzo Musetti vola in finale al Bank of China Hong Kong Tennis Open, battendo Andrey Rublev in semifinale e assicurandosi il n.5 del mondo. Musetti, testa di serie n.1 e attuale n.7 ATP, ha dominato il tabellone ATP 250 sui campi in cemento di Hong Kon - facebook.com facebook

Lorenzo Musetti dopo il successo su Rublev “Credo di non aver mai giocato in questo modo qui a Hong Kong. Sono orgoglioso di me stesso, sono andato sempre in crescendo e ho alzato il mio livello di gioco. Sono felice di essere in finale” “Anche la final x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.