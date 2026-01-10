Lorenzo Bonicelli ha trascorso il Natale ad Abbadia Lariana, tornando a casa per alcune ore. Dopo un infortunio durante le Universiadi di luglio, il giovane ginnasta si è concesso un momento di ristoro e riflessione in famiglia. Bonicelli ha commentato l’esperienza come un “momento prezioso”, ringraziando tutti per il sostegno ricevuto. Un’occasione di condivisione e recupero in un periodo speciale dell’anno.

Natale in famiglia per “Bonny“. È tornato a casa ad Abbadia Lariana per Natale Lorenzo Bonicelli, la giovane promessa della ginnastica azzurra che a febbraio compirà 24 anni e che lo scorso 23 luglio ha subito un terribile infortunio di gara durante le Universiadi di Essen in Germania. È stata la prima volta che è potuto tornarci, dopo l’incidente. A condividere la bella notizia, ma anche una foto, sono stati i genitori di Bonny: "Lorenzo è riuscito a uscire dall’ospedale per qualche ora e ha potuto trascorrere il Natale a casa, circondato dall’amore dei suoi cari. Un momento prezioso, che ha significato moltissimo per lui e per la sua famiglia". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lorenzo Bonicelli, il regalo di Natale. Torna a casa sua per qualche ora: "Momento prezioso, grazie a tutti"

Leggi anche: Il dono di Natale per Lorenzo Bonicelli: il ginnasta lecchese a casa per qualche ora per abbracciare i genitori e fare festa con loro

Leggi anche: Lorenzo Bonicelli torna sui social: “Insieme a voi. Grazie”. La foto dopo il brutto infortunio

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Lorenzo Bonicelli, il regalo di Natale. Torna a casa sua per qualche ora: Momento prezioso, grazie a tutti.

Il dono di Natale per Lorenzo Bonicelli: il ginnasta lecchese a casa per qualche ora per abbracciare i genitori e fare festa con loro - È stata la prima “uscita” dopo il grave infortunio subito durante le universiadi in Germania la scorsa estate. msn.com