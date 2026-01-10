Londra stanzia 200 milioni di sterline per i soldati della task force che andrà in Ucraina

La Gran Bretagna ha annunciato un investimento di 200 milioni di sterline per sostenere i preparativi del dispiegamento di truppe in Ucraina. Questa decisione si inserisce nel contesto di un impegno più ampio, volto a rafforzare la presenza militare britannica in risposta alle recenti evoluzioni del conflitto. La misura riflette l’attenzione del governo britannico sulla situazione in Ucraina e sulla necessità di garantire una risposta coordinata e pronta.

La Gran Bretagna stanzia 200 milioni di sterline per finanziare i preparativi per il dispiegamento di truppe in Ucraina dopo aver promesso questa settimana i propri soldati a una forza multinazionale per il Paese in caso di cessate il fuoco. In visita nella capitale ucraina Kiev, il ministro della Difesa John Healey ha dichiarato che i fondi saranno spesi per l'ammodernamento di veicoli e sistemi di comunicazione e per la protezione anti-droni, oltre a garantire che le truppe siano pronte ad andare sul terreno. L'annuncio segue la dichiarazione d'intenti sottoscritta martedì dal primo ministro britannico Keir Starmer, dal Capo dell'Eliseo Emmanuel Macron e dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky durante il vertice della "coalizione dei volenterosi".

Conflitti Londra stanzia 200 milioni per forza multilaterale in Ucraina - Il Regno Unito mobiliterà 200 milioni di sterline (214 milioni di franchi) per preparare il suo esercito in vista di un futuro dispiegamento di una forza multinazionale in Ucraina, in caso di cessate ... bluewin.ch

