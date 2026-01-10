A Londra, un manifestante ha scalato il balcone dell’ambasciata iraniana a Westminster, sostituendo la bandiera della Repubblica islamica con quella del periodo monarchico del Scià. L’azione è avvenuta durante una protesta di sostegno ai manifestanti in Iran, che da settimane si oppongono al regime degli ayatollah. L’evento ha attirato l’attenzione sui recenti sviluppi della mobilitazione contro l’attuale governo iraniano.

A Londra un manifestante ha scalato il balcone dell’ambasciata iraniana a Westminster e ha sostituito la bandiera della Repubblica islamica con quella dell’era monarchica, nel corso di una protesta a sostegno dei manifestanti in Iran, che da settimane contestano il regime degli ayatollah. A riferirlo è Sky News, mentre la Metropolitan Police ha informato di aver aumentato la propria presenza nei pressi dell’ambasciata. L’azione diventata virale. Filmati condivisi sui social mostrano l’uomo in piedi sul balcone mentre rimuove la bandiera ufficiale e la sostituisce con il Leone e Sole, mentre agenti della polizia sono schierati sotto l’edificio. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: La bandiera della Bulgaria sul Palazzo della Bce a Francoforte per l'ingresso nell'Euro – Il video

Leggi anche: In piazza la festa dell’Unità nazionale e delle forze armate: consegnate le onorificenze al merito della Repubblica

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Londra, sale sul balcone dell’ambasciata iraniana e piazza la bandiera del Scià al posto di quella della Repubblica Islamica – Il video - A Londra un manifestante ha scalato il balcone dell’ambasciata iraniana a Westminster e ha sostituito la bandiera della Repubblica islamica con quella dell’era monarchica, nel corso di una protesta a ... open.online