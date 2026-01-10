Lonardo | Bello tornare la Samb deve salvarsi

Edoardo Lonardo ha svolto il primo allenamento con la Sambenedettese, tornando a far parte della rosa rossoblù. Durante la sessione, ha ritrovato alcuni ex compagni e ha iniziato a integrarsi con il nuovo staff tecnico guidato da mister D’Alesio. La società punta sulla sua esperienza per contribuire alla salvezza del club e rafforzare il gruppo in vista delle prossime partite.

Primo allenamento con la Samb per Edoardo Lonardo. L'attaccante rossoblù ha ritrovato diversi ex compagni della passata stagione ed ha svolto la sua prima seduta agli ordini di mister D'Alesio. "Sono molto contento di essere tornato - queste le sue prime parole - con i compagni che mi hanno accolto molto bene. Con l'Atalanta Under 23 non ho trovato molto spazio, però sono cresciuto molto ed ho imparato tante cose. Per la prima volta mi confronto con il girone B. In maglia neroazzurra ho giocato sia nel raggruppamento A che in quello C. Quello settentrionale è più semplice, mentre l'altro è più difficile.

