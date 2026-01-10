L’ombra silenziosa della responsabilità

Lungo il percorso della crescita personale e professionale, la responsabilità rappresenta un elemento fondamentale spesso sottovalutato. In un’epoca in cui si valorizzano soprattutto competenze e qualifiche, il peso delle scelte etiche e morali rimane in ombra. Questa invisibile responsabilità morale è essenziale per una società equilibrata e consapevole, richiedendo attenzione e riflessione continua per riconoscerne l’importanza e promuoverne la diffusione.

In un tempo in cui il valore delle persone sembra misurarsi in titoli di studio, competenze certificate e curriculum sempre più affollati, cresce un analfabetismo di cui si parla poco: quello morale. Non riguarda ciò che sappiamo, ma ciò che siamo ancora capaci di sentire. È la perdita del senso del limite, l'assenza di vergogna,

