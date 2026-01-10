L’Olimpia cade e risorge Efes travolta dalle triple

L’Olimpia Milano celebra il suo novantesimo compleanno, un traguardo importante che testimonia la sua lunga storia nel basket italiano e internazionale. In questo anniversario, la squadra dimostra ancora una volta la propria capacità di risollevarsi e adattarsi alle sfide, come evidenziato dalla recente partita contro Efes, dove le triple hanno segnato il risultato. Un momento di riflessione e di orgoglio per una realtà che continua a scrivere pagine significative nel panorama sportivo.

Se fosse servito un copione per celebrare al meglio lo spirito dell'Olimpia Milano, il giorno del suo novantesimo compleanno, non ce ne sarebbe potuto essere uno più adatto. La forza d'animo e il carattere cambiano la faccia di una partita storta, Milano domina la ripresa vincendo 87-74, passando dal -11 indolente dei primi 20', ad una ripresa coi fiocchi vinta 49-25. Quello che fa Armoni Brooks è da stropicciarsi gli occhi: 31 punti con 712 da 3, una ripresa da 21 per il suo massimo in Eurolega. Al suo fianco un Leandro Bolmaro che rientra ed è subito impattante con 12 punti e un'ottima difesa sugli esterni nel secondo tempo che cambia la partita, mentre LeDay è un secondo violino perfetto con 15 punti.

