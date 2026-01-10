L’odissea sosta | Giro un’ora per il parcheggio

Ogni giorno, partendo da Prato nelle prime ore del mattino, si affronta un breve tragitto verso Firenze. Tuttavia, questa breve percorrenza si trasforma spesso in una vera e propria odissea a causa delle difficoltà di parcheggio. La routine quotidiana diventa così un viaggio tra i ritardi e le attese, evidenziando le sfide di chi si sposta per lavoro in città.

FIRENZE Ogni mattina parte da Prato quando è ancora presto, percorre pochi chilometri che però si trasformano in un'odissea quotidiana e raggiunge il posto di lavoro in piazza Beccaria. E' una lavoratrice pendolare e da oltre un anno paga regolarmente un abbonamento trimestrale al Comune di Firenze per poter parcheggiare nelle aree di sosta promiscua della Zcs 1, ma da mesi quel diritto resta solo sulla carta. I lavori della tramvia hanno di fatto cancellato i parcheggi disponibili, sia per i residenti sia per chi, come lei, è autorizzato alla sosta promiscua. "Ogni mattina mi ritrovo a girare avanti e indietro tra Beccaria e piazzale Donatello, percorrendo chilometri alla disperata ricerca di un posto", scrive a La Nazione.

