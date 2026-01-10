Locale chiuso a Sabaudia | Pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica

Un locale di Sabaudia è stato temporaneamente chiuso per sette giorni a causa di irregolarità riscontrate durante controlli finalizzati a verificare il rispetto delle normative sulla licenza di somministrazione di alimenti e bevande. La misura si è resa necessaria per tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica, assicurando che le attività commerciali rispettino le norme vigenti in materia di sicurezza e legalità.

Ritrovo di pregiudicati e soggetti pericolosi, chiuso un locale a Sabaudia - Sabaudia, 10 gennaio 2026 – La Polizia di Stato prosegue nel controllo agli esercizi destinati al pubblico, per la verifica del rispetto delle licenze e delle condizioni di sicurezza. ilfaroonline.it

Sabaudia, il Questore sospende di un locale: è punto di ritrovo per malviventi - Sabaudia, il Questore di Latina dispone la chiusura provvisoria per sette giorni di un esercizio pubblico e la sospensione della licenza di somministrazione ai sensi dell’art. latinaquotidiano.it

Chiuso dalla Polizia Locale il chiosco di piazza Risorgimento a Bari: l'attività operava senza autorizzazione dopo precedenti violazioni - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.