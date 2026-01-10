Locale chiuso a Sabaudia | Pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica

Da latinatoday.it 10 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un locale di Sabaudia è stato temporaneamente chiuso per sette giorni a causa di irregolarità riscontrate durante controlli finalizzati a verificare il rispetto delle normative sulla licenza di somministrazione di alimenti e bevande. La misura si è resa necessaria per tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica, assicurando che le attività commerciali rispettino le norme vigenti in materia di sicurezza e legalità.

