Lo sparviere di Cooper e un’incredibile strategia di caccia
Lo sparviere di Cooper (Accipiter cooperii) ha sviluppato strategie di caccia particolarmente ingegnose, sfruttando anche segnali acustici nell’ambiente urbano. Uno studio recente analizza come questo rapace si adatti alle sfide della città, utilizzando tecniche di predazione innovative. In questo articolo, approfondiremo le caratteristiche di questa specie e le sue modalità di caccia, evidenziando il suo ruolo nell’ecosistema urbano.
Uno studio mostra come Accipiter cooperii sia in grado di sfruttare segnali acustici per sviluppare ingegnose strategie di caccia urbana L'articolo proviene da LE VOCI DI DENTRO. 🔗 Leggi su Lucascialo.it
