Livigno sciatore stroncato da infarto
Un uomo, appassionato sciatore, è deceduto improvvisamente a Livigno. La causa potrebbe essere un infarto, forse aggravato dalle condizioni climatiche estreme. Le temperature di oltre 20 gradi sotto zero nel territorio alpino rappresentano un fattore di rischio aggiuntivo. La vicenda sottolinea l'importanza di prestare attenzione alle condizioni di salute e alle sfide ambientali durante le attività in alta quota.
All'origine dell'improvviso decesso potrebbe esserci il gelo artico con temperature di oltre 20 gradi sotto zero. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Leggi anche: Morto l’armatore Lucio Di Giovanni, stroncato da un infarto
Leggi anche: Stroncato da infarto mentre balla. Amici sbigottiti: "Solare con tutti"
Stroncato da un infarto sulla pista di sci a Livigno - All'origine dell'improvviso decesso potrebbe esserci il gelo artico con temperature di oltre 20 gradi sotto zero. ansa.it
Malore improvviso sulle piste: sciatore muore a Livigno - Un uomo italiano di 68 anni è morto questa mattina sulle piste della ski area Valandrea a Livigno dopo essere stato colpito da un infarto. primalavaltellina.it
Malore fatale sulle piste di Livigno: muore sciatore lecchese di 68 anni Alla partenza degli impianti Sitas l’uomo si è accasciato dopo la discesa.Inutili i soccorsi e l’intervento dell’elisoccorso, sul posto anche i carabinieri #laprovinciaunicatv #teleunica #news # - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.