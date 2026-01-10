Livigno sciatore stroncato da infarto

Un uomo, appassionato sciatore, è deceduto improvvisamente a Livigno. La causa potrebbe essere un infarto, forse aggravato dalle condizioni climatiche estreme. Le temperature di oltre 20 gradi sotto zero nel territorio alpino rappresentano un fattore di rischio aggiuntivo. La vicenda sottolinea l'importanza di prestare attenzione alle condizioni di salute e alle sfide ambientali durante le attività in alta quota.

All'origine dell'improvviso decesso potrebbe esserci il gelo artico con temperature di oltre 20 gradi sotto zero. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

