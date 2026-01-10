Livigno malore fatale | 68enne muore sulle piste

Un uomo di 68 anni, residente a Montevecchia, è deceduto questa mattina a Livigno, sulla ski area Valandrea, a seguito di un infarto. L’incidente si è verificato durante una giornata sulle piste, senza lasciar possibilità di intervento. La notizia ha suscitato cordoglio nella comunità locale, sottolineando l’importanza di prestare attenzione ai segnali di malessere anche durante attività sportive.

Un uomo di 68 anni, italiano, residente a Montevecchia in provincia di Lecco, ha perso la vita questa mattina a Livigno, sulle piste della ski area Valandrea, dopo aver accusato un infarto, purtroppo rivelatosi fatale.L'allarme è scattato in codice rosso alle 11,45, e oltre ai mezzi e al. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it Leggi anche: Livigno, malore fatale: 68enne muore sulle piste Leggi anche: Malore fatale sulle piste da sci: 43enne muore a Livigno Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Livigno, malore fatale: 68enne muore sulle piste; Malore fatale sulle piste di Livigno: muore sciatore lecchese di 68 anni; Malore sulle piste da sci di Livigno, muore 68enne di Montevecchia; 68enne di Montevecchia muore sulla pista da sci a Livigno. Tragedia sulla neve a Livigno: sciatore stroncato da malore - Un uomo di 68 anni è morto oggi sulle piste da sci a seguito di un improvviso malore. ilgiorno.it

Montevecchia: 68enne colto da malore sulle piste da sci a Livigno - Un uomo di 68 anni residente a Montevecchia è morto nella tarda mattinata odierna mentre si trovava sulle piste di Livigno. merateonline.it

: Dramma sulle piste di Livigno nella mattinata di oggi, sabato 10 gennaio. Un uomo di 68 anni, residente in provincia di Lecco, ha accusato un malore dop - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.