LIVE Snowboard PGS Scuol 2026 in DIRETTA | March eliminato in qualifica gara alle 13.00

Segui in tempo reale la gara di snowboard PGS Scuol 2026, con aggiornamenti e risultati aggiornati. Oggi, March è stato eliminato nelle qualificazioni, e la competizione prosegue con le qualifiche femminili alle 13.00. Resta sintonizzato per tutte le novità e gli sviluppi della giornata.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.52 Tra le donne la più veloce è stata la giapponese Tsubaki Miki che ha chiuso con il tempo di 1:30.37. La prima azzurra a qualificarsi è stata Elisa Caffont, che ha terminato la prova al quarto posto, con un ritardo dalla nipponica di 1.86 secondi Centra l'obiettivo anche Jasmin Coratti, undicesima con il tempo di 1'33?74. Eliminate invece Sofia Valle, 23ma (+5.23), Lucia Dalmasso, 26ma (+8.29) ed Elisa Fava, 30ma (+10.71). 11.50 Nella mattinata si sono disputate le qualificazioni. Il bulgaro Radoslav Yankov ha siglarto la migliore prestazione al termine delle due run con il tempo di 1:25.

