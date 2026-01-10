Benvenuti alla cronaca in tempo reale del match di esibizione tra Sinner e Alcaraz, in programma a Seul nel 2026. Seguite con noi gli aggiornamenti live di questa sfida tra due tra i principali protagonisti del tennis internazionale. Restate sintonizzati per tutte le novità e le analisi dell'incontro.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match di esibizione tra i due alieni del tennis mondiale. Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si affrontano per la prima volta nel 2026 per prepararsi al meglio per l’ Australian Open, primo torneo stagionale del Grande Slam, ovviamente obiettivo di entrambi. Il cachet che dovrebbero percepire dagli organizzatori di questa fantomatica esibizione a Seul dovrebbe essere di ben due milioni di euro, anche se non sono arrivate notizie ufficiali che confermino la cifra. Parliamo di una cifra che, se dovesse essere vera, sarebbe leggermente inferiore rispetto al montepremi dell’ Australian Open: infatti, chi dovesse vincere lo slam di Melbourne, si accaparrerebbe ben 2,4 milioni di euro. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sinner-Alcaraz, Esibizione Seul 2026 in DIRETTA: tra poco si comincia

Leggi anche: LIVE Sinner-Alcaraz, Esibizione Seul 2026 in DIRETTA: a prima mattina un succulento antipasto

Leggi anche: LIVE Sinner-Alcaraz, Esibizione Seul 2026 in DIRETTA: primo antipasto in vista degli Australian Open

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Jannik Sinner - Carlos Alcaraz, esibizione in Corea del Sud: programma, orario e dove vedere la partita in diretta tv e streaming · Tennis; Sinner-Alcaraz, esibizione a Seul in tv e streaming: orari e dove vederlo; Sinner-Alcaraz a Seoul: esibizione live il 10 gennaio su; Dove vedere in tv Sinner-Alcaraz, Esibizione Seul 2026: orario, programma, streaming.

LIVE Sinner-Alcaraz, Esibizione Seul 2026 in DIRETTA: a prima mattina un succulento antipasto - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match di esibizione ... oasport.it

LIVE! Jannik Sinner-Carlos Alcaraz: il primo scontro del 2026 avviene in Corea del Sud. Tutti gli aggiornamenti in Diretta Scritta - Il primo scontro tra i due dominatori del circuito del tennis mondiale si tiene all’Incheon Inspi ... eurosport.it