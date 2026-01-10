LIVE Sinner-Alcaraz Esibizione Seul 2026 in DIRETTA | tennisti in campo il match sta per iniziare!

Segui in tempo reale la partita tra Sinner e Alcaraz a Seul 2026. La sfida sta per cominciare e potrai aggiornarti ogni momento sui principali sviluppi del match. Restate con noi per tutte le novità, i punteggi e le interazioni live, in un’ampia copertura dedicata a questa importante occasione tennistica.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-RUBLEV DALLE 8.30 8.05 Entrato anche Alcaraz, anche lui accolto dal pubblico coreano come un re. 8.03 Annunciato Sinner! Ingresso trionfale per il fenomeno italiano! 8.00 Siamo agli annunci dei giocatori, per il match che verrà giocato indoor. 7.58 Il nome dell'esibizione è Hyundai Card Super Match. Manca pochissimo! 7.55 Il match verrà disputato a Seul nella Insipire Arena! 7.53 Quando mancano meno di dieci minuti all'ingresso in campo, vi ricordiamo che il tennis questa mattina non inizia e finisce solo con Sinner su OA Sport, perchè Lorenzo Musetti dalle 8.

