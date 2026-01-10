LIVE Sinner-Alcaraz Esibizione Seul 2026 in DIRETTA | manca poco all’ingresso in campo dei titani del tennis mondiale

Segui in tempo reale la partita tra Sinner e Alcaraz a Seul 2026. Manca poco all’ingresso in campo dei due protagonisti del tennis mondiale. Qui puoi aggiornarti costantemente sull’evento e sulle ultime novità in diretta. Ricordiamo che si tratta di un match preparatorio in vista degli Australian Open, senza particolari aspettative di risultato.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-RUBLEV DALLE 8.30 7.48 Oggi non si affrontano per nulla di particolare, un semplice match di preparazione in vista degli Australian Open che ormai sono alle porte. Ma possiamo davvero solo di un amichevole quando i due rivali del tennis mondiale si affrontano? 7.45 Sinner e Alcaraz si sono affrontati nelle ultime tre finali slam di fila, con lo spagnolo che ha vinto quella al Rolland Garros e quella allo US Open, mentre il nostro azzurro ha vinto quella di Wimbledon, insieme all’ultima sfida tra i due avvenuta nell’atto conclusivo delle ATP Finals di Torino. 🔗 Leggi su Oasport.it

