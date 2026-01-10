LIVE Sinner-Alcaraz 5-7 6-6 Esibizione Seul 2026 in DIRETTA | il secondo set dello show sarà deciso dal tie-break!

Segui in tempo reale l’andamento del match tra Sinner e Alcaraz, con il secondo set ancora aperto e deciso dal tie-break. Aggiorna la diretta per conoscere i punteggi aggiornati e le principali azioni in corso. L’evento si inserisce nel contesto della Esibizione Seul 2026, offrendo un’analisi precisa e senza spargimenti di enfasi. Per aggiornamenti su altri incontri come Musetti-Rublev, clicca sui link dedicati.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-RUBLEV DALLE 8.30 2-3 Slice vincente dello spagnolo, due servizi per Sinner. 2-2 Sbaglia lato del dritto Alcaraz, ma Sinner non riesce a purgarlo con il rovescio. 2-1 Servizio e appoggio a rete di Sinner. Due servizi per Alcaraz. 1-1 Esce il rovescio di Alcaraz. 0-1 Ottima prima dello spagnolo. Serve prima Alcaraz. 6-6 GAME SINNER. Si va al tie-break! 40-15 Apre il campo Alcaraz con il dritto e fa bene, non passa la difesa dell'italiano. 40-0 Il rovescio di Sinner atterra sulla riga, quello di Alcaraz si ferma in rete. 30-0 Palla corta vincente di Jannik, che colpo dell'azzurro.

Sinner-Alcaraz 5-7 6-7, Jannik battuto dallo spagnolo nell’incontro di esibizione a Seul - La diretta del match di esibizione tra Sinner e Alcaraz a Seul, in Corea del Sud: risultato e cronaca live. fanpage.it

SIPARIETTO SINNER-ALCARAZ Se ti riferisci al N.1 al mondo non puoi parlare di colpi deboli, ma sottovalutati Nulla da dire sul dritto e altri colpi dello spagnolo, ma anche il rovescio non scherza #Tennis #Sinner #Alcaraz #WeAreTennis x.com

