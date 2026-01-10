LIVE Sinner-Alcaraz 5-7 3-4 Esibizione Seul 2026 in DIRETTA | resta avanti lo spagnolo ma siamo on serve nel secondo set!

Segui in tempo reale la partita tra Sinner e Alcaraz, con il punteggio di 5-7, 3-4. Lo spagnolo mantiene il vantaggio, ma il match è ancora aperto. Aggiorna la diretta per tutte le novità e i momenti salienti. Restano in corso anche gli incontri di Musetti e Rublev, con aggiornamenti a partire dalle 8.30.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-RUBLEV DALLE 8.30 40-0 Smash vincente di Sinner! 30-0 Non passa la risposta dello spagnolo. 15-0 In rete la difesa di Alcaraz, dopo l'ottimo dritto di Sinner. 3-4 GAME ALCARAZ. Questa volta lo spagnolo mantiene più facilmente il servizio e resta avanti. 40-15 In rete il dritto di Sinner in corsa. Seconda palla. 30-15 Volée bellissima di Alcaraz. 15-15 Prima vincente dello spagnolo. 0-15 Esce il dritto di Alcaraz, dopo la difesa in extremis di Sinner. 3-3 GAME SINNER. Esce la difesa di Alcaraz, siamo in parità. Seconda palla. 40-30 Smash vincente di Sinner.

