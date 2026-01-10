LIVE Sinner-Alcaraz 5-7 1-2 Esibizione Seul 2026 in DIRETTA | lo spagnolo annulla la terza palla break del suo match

Segui in tempo reale l’andamento del match tra Sinner e Alcaraz, con il punteggio attuale di 5-7, 1-2. Durante l’esibizione a Seul 2026, lo spagnolo ha appena annullato una delle tre palle break a suo favore. Clicca sul link per aggiornamenti continui e le ultime notizie sulla partita e sugli altri incontri in programma.

2-2 GAME SINNER. Con il dritto vincente, Jannik chiude il servizio. 40-30 Secondo ace! 30-30 Ace di Jannik! 15-30 In rete il dritto di Sinner. 15-15 Non resta in campo la difesa italiana. Seconda palla. 15-0 Prima vincente di Sinner. 1-2 GAME ALCARAZ. Annulla la terza palla break del suo match e mantiene il servizio con il dritto vincente. Seconda. A-40 Delicatezza di Alcaraz a rete. 40-40 Schiaffo al volo di dritto dello spagnolo. 40-A In rete la volée di Alcaraz, una palla break! 40-40 Passa la risposta di Sinner che infila il serve and volley spagnolo.

