LIVE Sci alpino Gigante Adelboden 2026 in DIRETTA | Vinatzer da podio De Aliprandini si salva Alle 13.30 la seconda manche

Segui in diretta la seconda manche del Gigante di Adelboden 2026, in programma alle 13.30. Vinatzer si è aggiudicata un piazzamento sul podio, mentre De Aliprandini è riuscito a salvarsi in extremis. Resta aggiornato sui risultati e le principali azioni della gara consultando la nostra diretta online. Per ulteriori aggiornamenti sulla discesa femminile di Zauchensee, clicca qui.

LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA FEMMINILE DI ZAUCHENSEE DALLE 11.30 12.05 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport. Appuntamento alle 13.30 per la seconda manche. Un saluto sportivo. 12.04 La classifica finale della prima manche: 1 ODERMATT Marco – Svizzera – 1:14.40 2 PINHEIRO BRAATHEN Lucas – Brasile – 1:14.89 +0.49 3 HAUGAN Timon – Norvegia – 1:14.93 +0.53 4 ANGUENOT Leo – Francia – 1:15.06 +0.66 5 STURM Joshua – Austria – 1:15.27 +0.87 6 SCHWARZ Marco – Austria – 1:15.34 +0.94 7 VINATZER Alex – Italia – 1:15.37 +0.97 8 KRISTOFFERSEN Henrik – Norvegia – 1:15.

