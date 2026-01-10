LIVE Sci alpino Gigante Adelboden 2026 in DIRETTA | tra poco la seconda manche De Aliprandini cerca la scossa

Segui in tempo reale la seconda manche del Gigante di Adelboden 2026, valida per i campionati di sci alpino. De Aliprandini tenta di migliorare il suo piazzamento, mentre gli atleti si preparano a scendere sulla pista svizzera. Rimani aggiornato con gli ultimi risultati e le principali emozioni della gara, cliccando sul link per la diretta.

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA FEMMINILE DI ZAUCHENSEE DALLE 11.30 13.10 Ben ritrovati, amici di OA Sport. Alle 13.30 inizierà la seconda manche del gigante maschile di Adelboden. 12.05 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport. Appuntamento alle 13.30 per la seconda manche. Un saluto sportivo. 12.04 La classifica finale della prima manche: 1 ODERMATT Marco – Svizzera – 1:14.40 2 PINHEIRO BRAATHEN Lucas – Brasile – 1:14.89 +0.49 3 HAUGAN Timon – Norvegia – 1:14.93 +0.53 4 ANGUENOT Leo – Francia – 1:15.06 +0.66 5 STURM Joshua – Austria – 1:15.27 +0.87 6 SCHWARZ Marco – Austria – 1:15. 🔗 Leggi su Oasport.it

