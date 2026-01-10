LIVE Sci alpino Gigante Adelboden 2026 in DIRETTA | super rimonta di Radamus De Aliprandini non brilla
Segui in tempo reale la gara di gigante maschile ad Adelboden 2026. Radamus sorprende con una rimonta significativa, mentre De Aliprandini non riesce a replicare le proprie performance. Clicca qui per aggiornamenti continui sulla competizione e rimanere informato sui risultati più recenti.
C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA FEMMINILE DI ZAUCHENSEE DALLE 11.30 13.59 Elezi Cannaferina è 7° a 94 centesimi. Adesso lo svizzero Luca Aerni (-1.15) può mettere in pericolo Radamus. 13.58 Maes ottavo a 1?23, dunque dietro De Aliprandini. Si alza l’asticella: c’è il francese Alban Elezi Cannaferina (-0.94). Vediamo se attaccherà o se baderà ad arrivare al traguardo. 13.57 Niente da fare neanche per Pinturault, terzo a 0.56. Radamus, che era 30°, mette nel mirino la top10. Adesso il belga Sam Maes (-0.89). 13.55 In pista il francese Alexis Pinturault (-0. 🔗 Leggi su Oasport.it
