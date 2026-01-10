LIVE Sci alpino Gigante Adelboden 2026 in DIRETTA | si avvicina la partenza

Segui in tempo reale la gara di gigante di Adelboden 2026, con aggiornamenti costanti sulla competizione. La partenza si avvicina e potrai restare informato su tutte le fasi della gara, incluse le squadre e i tempi di percorrenza. Clicca qui per aggiornamenti in diretta e non perdere nessuna novità dal mondo dello sci alpino durante questa manifestazione.

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA FEMMINILE DI ZAUCHENSEE DALLE 11.30 I PETTORALI DI PARTENZA 9.38 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del gigante di Adelboden. La prima manche inizierà alle 10.30. Il programma e la startlist del gigante di Adelboden Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale dello slalom gigante maschile in programma ad Adelboden (Svizzera), valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026: al cancelletto di partenza nella prima manche, a partire dalle ore 10.30, ci saranno 70 atleti da 25 Paesi. Seconda manche, con inversione dei migliori 30, dalle ore 13. 🔗 Leggi su Oasport.it

