Segui in tempo reale il Gigante di Adelboden 2026, valido per la coppa del mondo di sci alpino. Aggiornamenti costanti sui protagonisti in gara, con particolare attenzione a Radamus e De Aliprandini. Clicca sul link per rimanere informato sugli sviluppi della competizione e sui risultati aggiornati.

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA FEMMINILE DI ZAUCHENSEE DALLE 11.30 13.43 Brutta scivolata per Brennsteiner alla stradina, era in corsa per andare al comando. Giornata storta per l’austriaco. Ne mancano 20. Tocca all’andorrano Joan Verdù (-0.68). 13.42 Parand meno baldanzoso in questa manche e quarto a 0.87. E’ il momento dell’austriaco Stefan Brennsteiner (-0.64), grande deluso della prima frazione. 13.41 Ottima prova per Gratz, secondo a 25 centesimi. E’ il distacco che ci saremmo augurati per De Aliprandini. Ora il francese Loevan Parand (-0.63). 13.39 Lo svizzero Thomas Tumler è secondo a 56 centesimi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante Adelboden 2026 in DIRETTA: Radamus per il ribaltone, non incide De Aliprandini

