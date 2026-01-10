Segui in tempo reale il Gigante di Adelboden 2026, con aggiornamenti sui tempi e le classifiche. Meillard ha conquistato la prima posizione, mentre le battute decisive si avvicinano. Resta con noi per gli ultimi sviluppi della gara e tutte le informazioni più recenti sulla competizione di sci alpino.

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA FEMMINILE DI ZAUCHENSEE DALLE 11.30 14.11 Vinatzer chiude la manche per onor di firma: 21° a 8?19. 14.10 Subito fuori Vinatzer. E’ partito all’attacco, forse troppo. Si è inclinato sin da subito ed è scivolato. Siamo a due uscite consecutive, campanello d’allarme. 14.08 Con un gran muro finale, Kristoffersen balza in testa con 7 centesimi su Meillard. Adesso Alex Vinatzer (-0.28). 14.07 In pista il norvegese Henrik Kristoffersen (-0.16). 14.06 La classifica a 8 atleti dal termine: 1 MEILLARD Loic – Svizzera – 2:32.73 2 RADAMUS River – Stati Uniti – 2:32. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante Adelboden 2026 in DIRETTA: Meillard prende la vetta, battute decisive!

Leggi anche: LIVE Sci alpino, Gigante Adelboden 2026 in DIRETTA: si avvicina la partenza

Leggi anche: LIVE Sci alpino, Gigante Adelboden 2026 in DIRETTA: iniziata la gara, nevica tantissimo

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

LIVE Sci alpino, Gigante Kranjska Gora 2026 in DIRETTA: Rast trionfa su Scheib. Top10 Della Mea, super rimonta di Goggia; Kranjska Gora: 'Super' Camille Rast vince anche lo slalom, Shiffrin seconda, Della Mea sesta - Coppa del mondo, sci alpino donne: classifica slalom speciale; Rast vince il gigante, Della Mea 10^ e Goggia 11^; LIVE! Gigante femminile Kranjska Gora, diretta scritta Coppa del Mondo: Scheib contro Hector, Robinson e Shiffrin, Goggia e Della Mea per stupire.

LIVE Sci alpino, Gigante Adelboden 2026 in DIRETTA: Vinatzer cerca il riscatto, De Aliprandini si gioca le Olimpiadi - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma e la startlist del gigante di Adelboden Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale dello ... oasport.it