Segui in tempo reale la seconda manche del gigante di Adelboden 2026, dove De Aliprandini si prepara a rischiare tutto. Restate aggiornati per le ultime notizie e i risultati in diretta, cliccando sul link per non perdere alcun dettaglio dell'evento. La copertura è disponibile dalla mattina con la discesa femminile di Zauchensee alle 11.

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA FEMMINILE DI ZAUCHENSEE DALLE 11.30 13.30 Nevica senza sosta ad Adelboden da questa mattina. 13.30 Inizia la seconda manche. In pista Radamus. 13.28 Il primo a partire sarà l’americano River Radamus, 30° a 2?66. 13.13 La seconda manche è stata tracciata da Maxime Tissot, allenatore della Francia. 13.12 I pettorali di partenza: 1 13 6532084 RADAMUS River 1998 USA 1:17.06 2.66 30 Rossignol 2 45 492192 ORTEGA FORNESA Albert 1998 ESP 1:16.85 2.45 29 Rossignol 3 43 54628 FEURSTEIN Lukas 2001 AUT 1:16.63 2.23 28 Head 4 32 502617 AX SWARTZ Fabian 2004 SWE 1:16. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante Adelboden 2026 in DIRETTA: inizia la seconda manche, De Aliprandini deve rischiare tutto

