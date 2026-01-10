LIVE Sci alpino Gigante Adelboden 2026 in DIRETTA | inizia la seconda manche De Aliprandini deve rischiare tutto
Segui in tempo reale la seconda manche del gigante di Adelboden 2026, dove De Aliprandini si prepara a rischiare tutto. Restate aggiornati per le ultime notizie e i risultati in diretta, cliccando sul link per non perdere alcun dettaglio dell'evento. La copertura è disponibile dalla mattina con la discesa femminile di Zauchensee alle 11.
C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA FEMMINILE DI ZAUCHENSEE DALLE 11.30 13.30 Nevica senza sosta ad Adelboden da questa mattina. 13.30 Inizia la seconda manche. In pista Radamus. 13.28 Il primo a partire sarà l’americano River Radamus, 30° a 2?66. 13.13 La seconda manche è stata tracciata da Maxime Tissot, allenatore della Francia. 13.12 I pettorali di partenza: 1 13 6532084 RADAMUS River 1998 USA 1:17.06 2.66 30 Rossignol 2 45 492192 ORTEGA FORNESA Albert 1998 ESP 1:16.85 2.45 29 Rossignol 3 43 54628 FEURSTEIN Lukas 2001 AUT 1:16.63 2.23 28 Head 4 32 502617 AX SWARTZ Fabian 2004 SWE 1:16. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: LIVE Sci alpino, Gigante Adelboden 2026 in DIRETTA: tra poco la seconda manche. De Aliprandini cerca la scossa
Leggi anche: LIVE Sci alpino, Gigante Adelboden 2026 in DIRETTA: Vinatzer da podio, De Aliprandini si salva. Alle 13.30 la seconda manche
LIVE Sci alpino, Gigante Kranjska Gora 2026 in DIRETTA: Rast trionfa su Scheib. Top10 Della Mea, super rimonta di Goggia; Kranjska Gora: 'Super' Camille Rast vince anche lo slalom, Shiffrin seconda, Della Mea sesta - Coppa del mondo, sci alpino donne: classifica slalom speciale; Rast vince il gigante, Della Mea 10^ e Goggia 11^; LIVE! Gigante femminile Kranjska Gora, diretta scritta Coppa del Mondo: Scheib contro Hector, Robinson e Shiffrin, Goggia e Della Mea per stupire.
LIVE Sci alpino, Discesa Zauchensee 2026 in DIRETTA: trionfa Vonn, Pirovano a un soffio dal podio, Goggia lontana - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE MASCHILE DI ADELBODEN ALLE 10. oasport.it
LIVE Sci alpino, Gigante Adelboden 2026 in DIRETTA: Vinatzer cerca il riscatto, De Aliprandini si gioca le Olimpiadi - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma e la startlist del gigante di Adelboden Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale dello ... oasport.it
LIVE! Gigante mito sulla Chuenisbärgli: Odermatt favorito, Vinatzer cerca il colpo, sei azzurri al via. La diretta scritta - Sesto gigante maschile della Coppa del Mondo di sci alpino 2025/26, si sbarca sulla mitica Chuenisbärgli. eurosport.it
A che ora lo sci alpino oggi: startlist discesa Zauchensee e gigante Adelboden, canali tv, streaming - x.com
Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 Il programma completo dello sci alpino femminile, giorno per giorno: Discesa libera, Super-G, Gigante, Slalom speciale e Combinata a squadre, sulle Tofane di Cortina d’Ampezzo, con date e orari ufficiali. Link all’a - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.