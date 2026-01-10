LIVE Sci alpino Discesa Zauchensee 2026 in DIRETTA | trionfa Vonn Pirovano a un soffio dal podio Goggia lontana

Da oasport.it 10 gen 2026

Segui in tempo reale la discesa di Zauchensee 2026, con aggiornamenti sui risultati e le principali performance. Vonn si conferma protagonista, Pirovano si avvicina al podio, mentre Goggia fatica a mantenere la posizione. Restate collegati per tutte le ultime notizie e gli sviluppi della gara, con aggiornamenti costanti e dettagli approfonditi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE MASCHILE DI ADELBODEN ALLE 10.30 E ALLE 13.30 I PETTORALI DI PARTENZA 13.25: Grazie per averci seguito, appuntamento a domani e buona giornata. 13.21: Lindsey Vonn è definitivamente tornata ad altissimi livelli e chi vorrà vincere i giochi di Cortina dovrà fare i conti con lei. La statunitense ha dominato la gara precedendo la norvegese Lie e la compagna di squadra wiles. Bella prova di squadra dell’Italia con Pirovano quarta, Nicol Delago Nona e Curtoni decima,l. All’appello è mancata Sofia Goggia, solo 17ma in una pista che non si addiceva alle sue caratteristiche. 🔗 Leggi su Oasport.it

