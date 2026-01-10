Segui in tempo reale la discesa di Zauchensee 2026, con aggiornamenti sui risultati e le principali performance. Vonn si conferma protagonista, Pirovano si avvicina al podio, mentre Goggia fatica a mantenere la posizione. Restate collegati per tutte le ultime notizie e gli sviluppi della gara, con aggiornamenti costanti e dettagli approfonditi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE MASCHILE DI ADELBODEN ALLE 10.30 E ALLE 13.30 I PETTORALI DI PARTENZA 13.25: Grazie per averci seguito, appuntamento a domani e buona giornata. 13.21: Lindsey Vonn è definitivamente tornata ad altissimi livelli e chi vorrà vincere i giochi di Cortina dovrà fare i conti con lei. La statunitense ha dominato la gara precedendo la norvegese Lie e la compagna di squadra wiles. Bella prova di squadra dell’Italia con Pirovano quarta, Nicol Delago Nona e Curtoni decima,l. All’appello è mancata Sofia Goggia, solo 17ma in una pista che non si addiceva alle sue caratteristiche. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, Discesa Zauchensee 2026 in DIRETTA: trionfa Vonn, Pirovano a un soffio dal podio, Goggia lontana

Leggi anche: LIVE Sci alpino, Discesa Zauchensee 2026 in DIRETTA: brilla Vonn, Pirovano stupisce, delude Goggia

Leggi anche: LIVE Sci alpino, Discesa Zauchensee 2026 in DIRETTA: Vonn brilla, attesa per Goggia

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

LIVE Sci alpino, Prova discesa Zauchensee 2026 in DIRETTA: bene Nadia Delago, Goggia e Vonn fuori dalle 30; Coppa del mondo 2025/26 di sci alpino femminile, a Zauchensee discesa libera e super G: programma, italiane in gara e dove vederle in diretta; Sci alpino, slalom maschile a Madonna di Campiglio: vince il francese Clement Noel - Vinatzer: “Peccato per l’errore, ero partito fortissimo”; Sci alpino oggi in TV, dove vedere la discesa libera a Zauchensee e il Gigante ad Adelboden: orari e programma.

LIVE Sci alpino, Discesa Zauchensee 2026 in DIRETTA: trionfa Vonn, Pirovano a un soffio dal podio, Goggia lontana - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE MASCHILE DI ADELBODEN ALLE 10. oasport.it