Segui in tempo reale la discesa di Zauchensee 2026, con aggiornamenti su condizioni meteo avverse e il nuovo abbassamento della partenza. Restiamo a disposizione per fornire tutte le ultime notizie e gli sviluppi della competizione. Per aggiornamenti continui, clicca sul link e consulta la diretta live. Ti invitiamo a seguire anche le altre gare in programma, come il gigante maschile di Adelboden alle 10.30 e alle 13.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE MASCHILE DI ADELBODEN ALLE 10.30 E ALLE 13.30 I PETTORALI DI PARTENZA 9.37 Buongiorno amici di OA Sport. Nevica a Zauchensee, la partenza è stata ulteriormente abbassata. Sarà dunque una discesa sprint. L’orario di partenza, per il momento, è confermato alle 11.30. Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della discesa libera femminile di Zauchensee, valevole per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. La discesa libera di Zauchensee, valida come 17ª gara della Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2025-2026, arriva in un contesto reso ancora più complesso e affascinante dalle condizioni meteorologiche. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, Discesa Zauchensee 2026 in DIRETTA: meteo avverso, ulteriore abbassamento della partenza

Leggi anche: LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa Zauchensee 2026 in DIRETTA: già spostato l’orario della partenza

Leggi anche: LIVE Sci alpino, Prova discesa Zauchensee 2026 in DIRETTA: via con partenza abbassata. Attesa per Sofia Goggia

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

LIVE Sci alpino, Discesa Zauchensee 2026 in DIRETTA: Sofia Goggia deve domare una pista non sempre amica; Sci alpino, slalom maschile a Madonna di Campiglio: vince il francese Clement Noel - Vinatzer: “Peccato per l’errore, ero partito fortissimo”; Coppa del mondo 2025/26 di sci alpino femminile, a Zauchensee discesa libera e super G: programma, italiane in gara e dove vederle in diretta; Sci alpino oggi in TV, dove vedere la discesa libera a Zauchensee e il Gigante ad Adelboden: orari e programma.

LIVE Sci alpino, Discesa Zauchensee 2026 in DIRETTA: meteo avverso, ulteriore abbassamento della partenza - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE MASCHILE DI ADELBODEN ALLE 10. oasport.it

LIVE Sci alpino, Gigante Adelboden 2026 in DIRETTA: Vinatzer cerca il riscatto, De Aliprandini si gioca le Olimpiadi - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma e la startlist del gigante di Adelboden Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale dello ... oasport.it