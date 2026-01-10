LIVE Sci alpino Discesa Zauchensee 2026 in DIRETTA | brilla Vonn Pirovano stupisce delude Goggia
Segui in tempo reale la discesa di Zauchensee 2026, con aggiornamenti sui principali protagonisti. Vonn si distingue, Pirovano sorprende, mentre Goggia non raggiunge le aspettative. Clicca sul link per restare aggiornato sulla gara e sugli sviluppi delle competizioni di sci alpino in corso.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE MASCHILE DI ADELBODEN ALLE 10.30 E ALLE 13.30 I PETTORALI DI PARTENZA 12.31: 19mo posto per la Svizzera Ming-Nufer che chiude con un ritardo di 1”71 12.30: Fuori senza conseguenze la statunitense Monsen 12.29: Buona la prova di Nicole Delago che chiude con un ritardo di 64 centesimi, vicinissima alla zona podio 12.27: Lontana la austriaca Ortlieb a 1”70 dalla testa. Ora Nicole Delago 12.26: Riparte la gara 12.10: Purtroppo c’è un infortunio per Egger che si tocca il ginocchio. Arriverà il toboga o l’elicotttero, si allunga lo stop 12. 🔗 Leggi su Oasport.it
