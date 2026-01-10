LIVE Musetti-Rublev ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA | semifinale con vista sulla top5 Si parte alle 8.30

Benvenuti alla diretta della semifinale di ATP Hong Kong 2026 tra Musetti e Rublev, in programma alle 8.30. Seguiremo l'incontro minuto per minuto offrendo aggiornamenti in tempo reale, con l’obiettivo di rendere questa partita accessibile e chiara per tutti gli appassionati di tennis. Restate con noi per non perdere nessuna fase di questa sfida che potrebbe proiettare uno dei giocatori nella top 5 del ranking ATP.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-ALCARAZ DALLE 8.00 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE di una sfida nobile di semifinale dell’ATP 250 di Hong Kong 2026 che propone un affascinante confronto tra Lorenzo MUSETTI e Andrey Rublev per un posto in finale nel primo torneo della stagione. Il carrarino dopo la vittoria contro il beniamino di casa Coleman Wong affronta il primo grande nome della stagione 2026, il nobile decaduto Rublev. Musetti ha faticato non poco contro Tomas Martin Etcheverry nell’esordio stagionale, salvo poi regolare 6-4, 6-4 il pericoloso big server di Hong Kong. 🔗 Leggi su Oasport.it

