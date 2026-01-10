LIVE Musetti-Rublev 6-7 7-5 5-4 ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA | c’è il break dell’azzurro ora serve per il match

Segui in tempo reale il match tra Musetti e Rublev all’ATP di Hong Kong 2026. Dopo due set, il confronto è ancora aperto e l’azzurro ha ottenuto un break importante. Restate aggiornati per tutte le ultime notizie e i punti salienti di questa sfida in corso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-ALCARAZ 30-40 Servizio vincente. 15-40 Si ferma sul nastro lo slice dell'azzurro. 15-30 Bellissima stop volley del russo. Pregevole. 15-15 Si allunga ed esce lo slice dell'azzurro. 15-0 AAAAACCCCCCEEEEEEEEE! Quinto. 5-4 LUUUUUNGORIGA DI DRITTO A SEGNO! CON GLI ATTRIBUTI MUSETTI SI PRENDE IL BREAK! 30-40 Aggredisce l'azzurro sulla seconda, chiude con il dritto inside in, senza paura! Match point??? Seconda!! 30-30 Errore di dritto del russo dopo la prima. Merito alla profondità della risposta di Musetti. 30-15 Servizio e dritto.

Musetti-Rublev all'Atp Hong Kong, dove vedere in tv e streaming - Prima semifinale del 2026 per Lorenzo Musetti che affronta il russo Andrey Rublev, numero 3 del seeding, all'Atp 250 di Hong Kong. sport.sky.it

CHE TIE-BREAK DI RUBLEV! Musetti non riesce nella rimonta. Il moscovita chiude 7-3 e conquista il primo set nella semifinale di Hong Kong. x.com

Lorenzo Musetti a un passo dal mito: la Top 5 è lì! Il 2026 inizia con il botto per il tennis italiano. La semifinale di domani mattina a Hong Kong non sarà una sfida qualunque tra Lorenzo Musetti e Andrey Rublev: in palio c’è un pezzo di storia. Se il talent - facebook.com facebook

