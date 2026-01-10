Segui in tempo reale l'incontro tra Musetti e Rublev all’ATP Hong Kong 2026. Dopo due set combattuti, il punteggio è di 6-7, 7-5, con il terzo in corso. La partita si sta rivelando equilibrata, con momenti di tensione e attenzione, mentre i due tennisti si contendono ogni punto. Restate aggiornati per tutte le novità e gli sviluppi dello match.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-ALCARAZ 15-0 Aveva risposto in modo grandioso con il dritto il russo, ha però messo out il rovescio in cross. 3-4 Tiene la battuta Rublev e sprinta in bagno, ha 90? per tornare. 40-15 Sbaglia di rovescio Musetti. 30-15 Si ferma, anzi, rimbalza sul nastro l’accelerazione di rovescio del carrarino. 15-15 Gran prima centrale. 0-15 Visibilmente però toccato dalla caduta mette out il dritto inside out. 3-3 Vogliamo però ricordare come Rublev, non abbia minimamente approfittato della situazione, come in molti altri avrebbero fatto. Non ha battuto ciglio e 30? dopo era a rispondere. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Musetti-Rublev 6-7, 7-5, 3-4, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: attimi di paura per il russo, ma l’equilibrio non cessa

Leggi anche: LIVE Musetti-Rublev 3-4, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: un break per il russo nel 1° set

Leggi anche: LIVE Musetti-Rublev 6-7, 1-2, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: serve prima il russo nel 2° set

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Musetti-Rublev all'Atp Hong Kong, dove vedere in tv e streaming; Quando gioca Lorenzo Musetti contro Andrey Rublev in semifinale all'Atp 250 di Hong Kong? Programma, data, orario, precedenti e dove vederla in tv; LIVE Musetti-Rublev, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: semifinale di lusso inseguendo la top5; ATP Hong Kong 2026: Rublev rimonta Wu e sfiderà Borges, per Musetti un avversario abbordabile ai quarti.

LIVE Musetti-Rublev 6-7, 7-5, 3-4, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: attimi di paura per il russo, ma l’equilibrio non cessa - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER- oasport.it

LIVE! Musetti vince il secondo set! Il n° 5 è più vicino - ATP | Segui con noi LIVE la mattinata italiana con l'esibizione in Corea del Sud di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. ubitennis.com