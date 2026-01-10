LIVE Musetti-Rublev 6-7 7-5 3-4 ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA | attimi di paura per il russo ma l’equilibrio non cessa
Segui in tempo reale l'incontro tra Musetti e Rublev all’ATP Hong Kong 2026. Dopo due set combattuti, il punteggio è di 6-7, 7-5, con il terzo in corso. La partita si sta rivelando equilibrata, con momenti di tensione e attenzione, mentre i due tennisti si contendono ogni punto. Restate aggiornati per tutte le novità e gli sviluppi dello match.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-ALCARAZ 15-0 Aveva risposto in modo grandioso con il dritto il russo, ha però messo out il rovescio in cross. 3-4 Tiene la battuta Rublev e sprinta in bagno, ha 90? per tornare. 40-15 Sbaglia di rovescio Musetti. 30-15 Si ferma, anzi, rimbalza sul nastro l’accelerazione di rovescio del carrarino. 15-15 Gran prima centrale. 0-15 Visibilmente però toccato dalla caduta mette out il dritto inside out. 3-3 Vogliamo però ricordare come Rublev, non abbia minimamente approfittato della situazione, come in molti altri avrebbero fatto. Non ha battuto ciglio e 30? dopo era a rispondere. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: LIVE Musetti-Rublev 3-4, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: un break per il russo nel 1° set
Leggi anche: LIVE Musetti-Rublev 6-7, 1-2, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: serve prima il russo nel 2° set
Musetti-Rublev all'Atp Hong Kong, dove vedere in tv e streaming; Quando gioca Lorenzo Musetti contro Andrey Rublev in semifinale all'Atp 250 di Hong Kong? Programma, data, orario, precedenti e dove vederla in tv; LIVE Musetti-Rublev, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: semifinale di lusso inseguendo la top5; ATP Hong Kong 2026: Rublev rimonta Wu e sfiderà Borges, per Musetti un avversario abbordabile ai quarti.
LIVE Musetti-Rublev 6-7, 7-5, 3-4, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: attimi di paura per il russo, ma l’equilibrio non cessa - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER- oasport.it
LIVE! Musetti vince il secondo set! Il n° 5 è più vicino - ATP | Segui con noi LIVE la mattinata italiana con l'esibizione in Corea del Sud di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. ubitennis.com
Musetti-Rublev all'Atp Hong Kong, dove vedere in tv e streaming - Prima semifinale del 2026 per Lorenzo Musetti che affronta il russo Andrey Rublev, numero 3 del seeding, all'Atp 250 di Hong Kong. sport.sky.it
CHE TIE-BREAK DI RUBLEV! Musetti non riesce nella rimonta. Il moscovita chiude 7-3 e conquista il primo set nella semifinale di Hong Kong. x.com
Lorenzo Musetti a un passo dal mito: la Top 5 è lì! Il 2026 inizia con il botto per il tennis italiano. La semifinale di domani mattina a Hong Kong non sarà una sfida qualunque tra Lorenzo Musetti e Andrey Rublev: in palio c’è un pezzo di storia. Se il talent - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.