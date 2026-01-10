LIVE Musetti-Rublev 6-7 3-4 ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA | entrambi si sono salvati da 15-40!!

Segui in tempo reale l'incontro tra Musetti e Rublev nel torneo ATP di Hong Kong 2026. La partita è molto equilibrata, con momenti di grande tensione come le salvataggi da 15-40 e le difese decisive. Aggiorna la diretta per tutte le azioni più importanti e non perdere gli sviluppi di questa sfida tra due talenti del circuito.

A-40 Difesa semi miracolosa di Musetti, sbaglia il dritto su palla bassa Rublev. 40-40 Attacca di rovescio e fa punto il russo. A-40 AAAACCCCEEEEE (4°)! 40-40 Attacco di dritto e schiaffo al volo vincente Rublev. A-40 Slice che dà fastidio al dritto di Rublev, sbaglia il russo. 40-40 Esce, di nulla, il disperato dritto lungoriga di Musetti. Un millimetro. A-40 Super rovescio lungoriga a seguito degli slice Musetti! Si sfoga con l'urlo. 40-40 Servizio e dritto, bravissimo! 30-40 Si allunga ed esce il rovescio difensivo. Mini-match point! 30-30 Servizio e rovescio contropiede! 15-30 Servizio e dritto! 0-30 Larga di poco la volèe stretta diagonale di Musetti.

Musetti-Rublev all'Atp Hong Kong, dove vedere in tv e streaming - Prima semifinale del 2026 per Lorenzo Musetti che affronta il russo Andrey Rublev, numero 3 del seeding, all'Atp 250 di Hong Kong. sport.sky.it

Inizia la semifinale tra Musetti e Rublev ad Hong Kong! x.com

Lorenzo Musetti a un passo dal mito: la Top 5 è lì! Il 2026 inizia con il botto per il tennis italiano. La semifinale di domani mattina a Hong Kong non sarà una sfida qualunque tra Lorenzo Musetti e Andrey Rublev: in palio c’è un pezzo di storia. Se il talent - facebook.com facebook

