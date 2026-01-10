LIVE Musetti-Rublev 6-7 2-3 ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA | entrambi si sono salvati da 15-40!!

Segui in tempo reale l'incontro tra Musetti e Rublev, al secondo set con punteggio 6-7, 2-3, nel torneo ATP di Hong Kong 2026. Entrambi i giocatori si sono salvati da situazioni di 15-40, mantenendo vivo il match. Clicca qui per aggiornamenti costanti e dettagli sulla partita, tra scambi intensi e momenti di tensione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-ALCARAZ 15-0 Si viene a prendere il punto a rete Rublev. 3-3 ACE (3°)! 40-15 Non risponde di rovescio e sulla seconda Rublev. 30-15 Gira lo scambio e chiude il dritto il russo. 30-0 Servizio e contropiede a segno! 15-0 Con la prima Musetti. 2-3 Con il dritto il russo forse ha fatto un passo decisivo salvandosi dal 15-40. A-40 Servizio vincente. 40-40 Non risponde però l’azzurro. 40-A Disastro con lo smash a rimbalzo di Rublev. 40-40 Bravo lui, con il dritto il russo. 30-40 Fulminante dritto di Rublev. 15-40 Meravigliosaaaaa soluzione lungoriga di Musetti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Musetti-Rublev 6-7, 2-3, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: entrambi si sono salvati da 15-40!! Leggi anche: LIVE Musetti-Rublev 6-6(3-6), ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: si gioca il tie-break nel 1° set Leggi anche: LIVE Musetti-Rublev, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: semifinale con vista sulla top5. Si parte alle 8.30 Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Musetti-Rublev all'Atp Hong Kong, dove vedere in tv e streaming; Quando gioca Lorenzo Musetti contro Andrey Rublev in semifinale all'Atp 250 di Hong Kong? Programma, data, orario, precedenti e dove vederla in tv; LIVE Musetti-Rublev, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: semifinale di lusso inseguendo la top5; ATP Hong Kong 2026: Rublev rimonta Wu e sfiderà Borges, per Musetti un avversario abbordabile ai quarti. LIVE Musetti-Rublev 6-7, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: il russo domina il tie-break del 1° set - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER- oasport.it LIVE! Alcaraz avanti un set contro Sinner, Rublev conduce su Musetti - ATP | Segui con noi LIVE la mattinata italiana con l'esibizione in Corea del Sud di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. ubitennis.com

